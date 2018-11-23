ВМС США начинают работы по созданию маломощных ядерных боеголовок - СМИ

В рамках Программы стратегических систем и текущего оборонного бюджета американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2 для оснащения ими баллистических ракет на атомных подводных лодках, сообщила информационная служба Института ВМС Соединенных Штатов.

По словам представителей ВМС, проведения связанных с этим ядерных испытаний не потребуется, поскольку новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76 , которая производилась в 70-80-е годы прошлого века. Мощность боеголовки составляет 100 килотонн. Ею оснащены баллистические ракеты "Трайдент-2", установленные на стратегических атомных ракетных подводных лодках класса "Огайо".

Новая боеголовка W76-2 будет иметь мощность 5-6 килотонн. Ими планируется оснастить часть ракет "Трйдент-2".

Пентагон также планирует создание маломощных ядерных боеголовок для крылатых ракет морского базирования, которые будут устанавливаться на ударных подлодках и надводных корабля.

Ранее Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности (тактического) тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит России "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия".