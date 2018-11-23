В Тихуане на севере Мексики из-за большого числа мигрантов объявлен гуманитарный кризис

Хуан Мануэль Гастелум, мэр Тихуаны, мексиканского города, расположенного на границе с США, объявил о гуманитарном кризисе в городе и запросил международную помощь после того, как к американской границе прибыли около 5 тыс. мигрантов из Центральной Америки, сообщает "Ю-Эс-Эй тудей".

Выступая на пресс-конференции, мэр обратился к ряду международных организаций с призывом оказать помощь в попытках городских властей справиться с прибывающим потоком мигрантов, стремящихся получить убежище в США.

Х.Гастелум также обвинил правительство Мексики в том, что оно не выполняет должным образом обязанности в вопросе миграционной политики.

"Они (в правительстве страны - ИФ)... не справляются со своими обязанностями. И теперь мы просим их и международные организации оказать гуманитарную помощь", - заявил он.

Региональные власти отмечают, что на содержание 4,7 тыс. мигрантов приходится выделять около $27 тыс. в сутки.

"Я не стану тратить деньги города. Я не буду вгонять Тихуану в долги", - добавил Х.Гастелум.