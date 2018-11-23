В Тихуане на севере Мексики из-за большого числа мигрантов объявлен гуманитарный кризис

Хуан Мануэль Гастелум, мэр Тихуаны, мексиканского города, расположенного на границе с США, объявил о гуманитарном кризисе в городе и запросил международную помощь после того, как к американской границе прибыли около 5 тыс. мигрантов из Центральной Америки, сообщает "Ю-Эс-Эй тудей".
Выступая на пресс-конференции, мэр обратился к ряду международных организаций с призывом оказать помощь в попытках городских властей справиться с прибывающим потоком мигрантов, стремящихся получить убежище в США.
Х.Гастелум также обвинил правительство Мексики в том, что оно не выполняет должным образом обязанности в вопросе миграционной политики.
"Они (в правительстве страны - ИФ)... не справляются со своими обязанностями. И теперь мы просим их и международные организации оказать гуманитарную помощь", - заявил он.
Региональные власти отмечают, что на содержание 4,7 тыс. мигрантов приходится выделять около $27 тыс. в сутки.
"Я не стану тратить деньги города. Я не буду вгонять Тихуану в долги", - добавил Х.Гастелум.
Президент Алиев утвердил Нацстратегию развития государственной службы до 2026г
На Крите начались совместные военные учения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра
Визит премьера Черногории Марковича в Азербайджан отложен на начало 2019 года – диписточник
Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Информация об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердилась
EXPO-2025 пройдет в японской Осаке
СЕ отмечает прогресс в борьбе с трафикингом в Азербайджане, призывая власти продолжить работу в этом направлении
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»