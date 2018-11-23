Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики

Азербайджан целенаправленно изолировал Армению от региональных транспортных проектов, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Азербайджан реализует несколько транспортных проектов среди которых Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Черное море, проект Север-Юг. От всех этих транспортных коридоров Армения осталась в стороне», - сказал Ш.Мустафаев на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, изоляция Армении соответствует внешней политике, проводимой Азербайджаном.
Ш.Мустафаев подчеркнул, что Азербайджан успешно реализует политику, направленную на увеличение объема транзитных грузов. «С начала года объем таких грузов составил 10,4 млн тонн, из которых 8,4 млн тонн пришлось на нефть, еще 2 млн тонн – ненефтяные грузы. За 9 месяцев текущего года транщит ненефтяных грузов увеличился на 23%», - отметил он.
Министр добавил, что объем грузоперевозок по коридору Север-Юг в текущем году увеличился в 100 раз.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»