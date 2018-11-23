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Регион 23.11.2018 21:03

Зурабишвили может победить во втором туре президентских выборов в Грузии, но с небольшим перевесом - опрос

За независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая в стране партия "Грузинская мечта", на предстоящем 28 ноября втором туре выборов готовы отдать свои голоса 52% избирателей.

Таковы результаты опубликованного в пятницу опроса общественного мнения, проведенного Gallup International, проведенного по заказу телекомпании "Имеди".

На вопрос "Если сегодня проводился бы второй тур президентских выборов, за кого вы отдали бы свои голоса?", 52% респондентов заявили, что проголосовали бы за С.Зурабишвили. 48% опрошенных - за выдвинутого от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григола Вашадзе, представляющего основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили партию "Единое национальное движение".

Gallup International проводила исследование в масштабах Грузии 16-18 ноября, было опрошено 2400 избирателей. Погрешность результатов опроса оценивается в 2%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]