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23.11.2018 18:32

На Крите начались совместные военные учения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра

Части и подразделения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра в пятницу начали крупные совместные военные учения на греческом острове Крит и в близлежащих районах Средиземного моря, сообщили местные СМИ.

По сообщению греческого Генштаба, в них задействованы сухопутные войска, авиация и корабли трех стран.

На многонациональных учениях присутствуют военные наблюдатели из США, Италии, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов и Марокко.

Совместные учения продлятся до 30 ноября.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, КИПР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]