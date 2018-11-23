На Крите начались совместные военные учения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра

Части и подразделения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра в пятницу начали крупные совместные военные учения на греческом острове Крит и в близлежащих районах Средиземного моря, сообщили местные СМИ.
По сообщению греческого Генштаба, в них задействованы сухопутные войска, авиация и корабли трех стран.
На многонациональных учениях присутствуют военные наблюдатели из США, Италии, Португалии, Объединенных Арабских Эмиратов и Марокко.
Совместные учения продлятся до 30 ноября.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»