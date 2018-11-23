Президент Алиев утвердил Нацстратегию развития государственной службы до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Национальную стратегию развития государственной службы на 2019-2025гг.

Координатором реализации Нацстратегии определен Государственный экзаменационный центр.

ГЭЦ также поручено как минимум раз в год информировать президента страны о проделанной работе в рамках реализации стратегии.

А. Мамедов