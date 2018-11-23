Лавров против установки крайнего срока для преодоления кризиса в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против искусственного навязывания каких-то дедлайнов для сирийского урегулирования, отметив, что к этому подталкивают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

"Я не считаю, что должен быть установлен какой-то крайний срок по урегулированию конфликта в Сирии или в Ливии. Никто его не навязывает и для палестино-израильского конфликта. Но, что касается Сирии, то нашего друга Стаффана де Мистуру, вынуждают, подталкивают к тому, чтобы он объявил крайний срок для урегулирования ситуации и принятия решений", - сказал С.Лавров на конференции "Средиземноморский римский диалог" в Риме.

Глава МИД РФ задался вопросом: "Зачем это нужно?" "Настоящий диалог гораздо важнее, чем какие-то искусственно устанавливаемые сроки", - подчеркнул российский министр. По его мнению, "в Сирии принимаются усилия в нужном направлении".

С.Лавров подчеркнул также, что Лига арабских государств совершила ошибку, исключив из своего состава Сирию. "Мне кажется, сейчас приходит понимание, что Сирию необходимо вернуть в семью арабских государств", - сказал глава МИД РФ.