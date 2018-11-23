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Дальнее зарубежье 23.11.2018 19:03

Лавров против установки крайнего срока для преодоления кризиса в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказался против искусственного навязывания каких-то дедлайнов для сирийского урегулирования, отметив, что к этому подталкивают спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру.

"Я не считаю, что должен быть установлен какой-то крайний срок по урегулированию конфликта в Сирии или в Ливии. Никто его не навязывает и для палестино-израильского конфликта. Но, что касается Сирии, то нашего друга Стаффана де Мистуру, вынуждают, подталкивают к тому, чтобы он объявил крайний срок для урегулирования ситуации и принятия решений", - сказал С.Лавров на конференции "Средиземноморский римский диалог" в Риме.

Глава МИД РФ задался вопросом: "Зачем это нужно?" "Настоящий диалог гораздо важнее, чем какие-то искусственно устанавливаемые сроки", - подчеркнул российский министр. По его мнению, "в Сирии принимаются усилия в нужном направлении".

С.Лавров подчеркнул также, что Лига арабских государств совершила ошибку, исключив из своего состава Сирию. "Мне кажется, сейчас приходит понимание, что Сирию необходимо вернуть в семью арабских государств", - сказал глава МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]