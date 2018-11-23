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СНГ 23.11.2018 19:07

В горящем складе на северо-западе Москвы хранятся горюче-смазочные материалы - источник

Горюче-смазочные материалы хранятся на загоревшемся в Москве складе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Со слов рабочих, на складе хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза распространения огня.

Ранее сообщалось, что по адресу: Большой Волоколамский проезд, д.16, произошло возгорание на складе, предварительная площадь которого составляет 200 кв.м. По некоторым данным, внутри здания могут быть люди.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, СКЛАД, ПОЖАР, ГСМ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]