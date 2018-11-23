В горящем складе на северо-западе Москвы хранятся горюче-смазочные материалы - источник

Горюче-смазочные материалы хранятся на загоревшемся в Москве складе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"Со слов рабочих, на складе хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, существует угроза распространения огня.
Ранее сообщалось, что по адресу: Большой Волоколамский проезд, д.16, произошло возгорание на складе, предварительная площадь которого составляет 200 кв.м. По некоторым данным, внутри здания могут быть люди.
Президент Алиев утвердил Нацстратегию развития государственной службы до 2026г
На Крите начались совместные военные учения вооруженных сил Греции, Египта и Кипра
Визит премьера Черногории Марковича в Азербайджан отложен на начало 2019 года – диписточник
Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Информация об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердилась
EXPO-2025 пройдет в японской Осаке
СЕ отмечает прогресс в борьбе с трафикингом в Азербайджане, призывая власти продолжить работу в этом направлении
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»