В горящем складе на северо-западе Москвы хранятся горюче-смазочные материалы - источник

Горюче-смазочные материалы хранятся на загоревшемся в Москве складе, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Со слов рабочих, на складе хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, существует угроза распространения огня.

Ранее сообщалось, что по адресу: Большой Волоколамский проезд, д.16, произошло возгорание на складе, предварительная площадь которого составляет 200 кв.м. По некоторым данным, внутри здания могут быть люди.