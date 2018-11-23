Йеменские повстанцы согласны обсуждать роль ООН в работе порта Ходейда - спецпосланник

Йеменские повстанцы-хуситы согласились вести переговоры о передаче ООН главной роли в поддержании работы порта Ходейда - ключевого пункта для доставки гуманитарной помощи в Йемен, заявил спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
"Сегодня я здесь, чтобы сказать вас: мы согласились на то, что теперь ООН следует активно и немедленно добиваться тщательных переговоров о ведущей роли ООН (в функционировании - ИФ) порта и в более широком контексте", - приводит слова М.Гриффитса ливанское издание "Дейли стар".
Он также призвал стороны конфликта в Йемене обеспечить мир в Ходейде.
"Внимание мира сосредоточено на Ходейде", - подчеркнул М.Гриффитс.
"Дейли стар" напоминает, что спецпосланник ООН в пятницу совершает визит в Ходейду. Кроме этого, ранее он провел встречи с несколькими руководителями хуситов в Сане - столице Йемена, удерживаемой повстанцами.
В свою очередь повстанцы и йеменское правительство, поддерживаемое арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, ранее выразили одобрение миссии М.Гриффитса.
Ходейда находится под контролем повстанцев с 2014 года. Летом 2018 года йеменские военные начали операцию по освобождению этого стратегически важного города, однако в середине ноября объявили о приостановке операции.
На начало декабря в Швеции запланирован очередной раунд мирных переговоров по Йемену.
Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда хуситы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.
Согласно оценкам ООН, из-за конфликта в Йемене до 14 млн жителей этой страны грозит голод. ООН называют складывающуюся ситуацию худшим гуманитарным кризисом в мире.
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