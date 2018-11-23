Акция протеста против попыток партии Саакашвили вернуться к власти прошла в Батуми

В Батуми в пятницу прошла акция против попыток представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, вернуться к власти в Грузии.
Акцию, участие в которой приняли несколько тысяч человек, организовали представители оппозиционной партии "Альянс патриотов", которые заявили журналистам, что не допустят возвращения к власти в Грузии "режима Саакашвили".
По словам организаторов акции, они планируют провести масштабную акцию и в Тбилиси 25 ноября.
"Мы все должны понимать, что не можем уступить Грузию "Нацдвижению" и Саакашвили, этим садистам и маньякам", - заявила на акции в центре Батуми одна из лидеров "Альянса патриотов" вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили.
По ее словам, "в 2003-2012 годах в стране были насилие и террор".
И.Инашвили выразила при этом надежду, что парламент Грузии одобрит резолюцию, предложенную "Альянсом патриотов", в которой осуждается "Нацдвижение" и девятилетнее правление этой партии во главе с М.Саакашвили.
В ходе митинга лидеры "Альянса патриотов" также призвали своих сторонников голосовать в ходе второго тура президентских выборов за независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".
В Грузии 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов, участие в котором примут С.Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель ЕНД Григол Вашадзе. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.
28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.
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