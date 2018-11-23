США, обвиняя Россию, сами нарушают ДРСМД - Патрушев

США нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами. За многословными объемными рассуждениями о дипломатических шагах Госдепартамента скрывается главное - попытка обвинить Россию в нарушении Договора о РСМД и отвлечь внимание мировой общественности от фактов нарушений, допущенных самими Соединенными Штатами", - сказал Н.Патрушев журналистам.
"При этом Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы. К ним относится возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет "Томагавк". Дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения Договора", - добавил Н.Патрушев.
По его словам, Соединенные Штаты "при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности".
"Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Н.Патрушев отметил, что "данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов".
Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.
США последние годы неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД, Москва эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.
О планах Вашингтона выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД, но по-прежнему готова вести диалог с американскими партнерами по этой проблематике, заявил в ответ в ноябре президент РФ Владимир Путин.
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