Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 25 Ноя 12° 26 Ноя 12°

Дальнее зарубежье 23.11.2018 19:33

США, обвиняя Россию, сами нарушают ДРСМД - Патрушев

США нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Нужно отдать должное умению американцев вести обработку подобными информационными вбросами. За многословными объемными рассуждениями о дипломатических шагах Госдепартамента скрывается главное - попытка обвинить Россию в нарушении Договора о РСМД и отвлечь внимание мировой общественности от фактов нарушений, допущенных самими Соединенными Штатами", - сказал Н.Патрушев журналистам.

"При этом Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы. К ним относится возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет "Томагавк". Дальность стрельбы этих ракет подпадает под ограничения Договора", - добавил Н.Патрушев.

По его словам, Соединенные Штаты "при производстве и пусках ракет-мишеней наземного базирования отрабатывают технологии создания запрещенных Договором ракет средней дальности".

"Также США осуществляют производство и развертывание беспилотных ударных летательных аппаратов, соответствующих договорному термину "крылатая ракета", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Н.Патрушев отметил, что "данная информация подтверждается высказываниями даже американских независимых экспертов".

Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году, предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США последние годы неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД, Москва эти обвинения отвергала. В НАТО заявляли, что опасения альянса связаны с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". В декабре прошлого года в МИД РФ заявили, что новая российская ракета 9М729 развертывается в полном соответствии с международными обязательствами РФ по ДРСМД.

О планах Вашингтона выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД, но по-прежнему готова вести диалог с американскими партнерами по этой проблематике, заявил в ответ в ноябре президент РФ Владимир Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, США, ПОЛЕМИКА


Похожие новости


Более 200 террористических группировок насчитывается в мире - Патрушев В Афганистане действуют 60 тыс боевиков талибов, выборы в этой стране из-за их активности под угрозой срыва - Патрушев Патрушев отметил растущий военный потенциал талибов в Афганистане Боевики ИГ увеличивают присутствие на севере Афганистана, создают прямую угрозу безопасности Центральной Азии - Патрушев Патрушев примет участие в консультациях в Тегеране по Афганистану Патрушев 26 сентября в Тегеране примет участие в консультациях по Афганистану

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]