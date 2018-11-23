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Это интересно 23.11.2018 20:15

EXPO-2025 пройдет в японской Осаке

В Париже завершилось голосование стран-членов Международного бюро выставок (МБВ), говорится в сообщении МБВ.

По итогам голосования право проведения всемирной выставки EXPO-2025 досталось японскому городу Осака.

Напомним, что за право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.

В ходе первого голосования, ни один из городов-кандидатов не смог набрать необходимые 2/3 голосов. Больше всего голосов в первом туре набрала Осака – 85 голосов. У Екатеринбурга было 48 голосов, у Баку - 23 голоса.

Во втором туре, куда вышли японский и российский кандидаты, предпочтение было отдано Осаке, набравшей 92 голоса против 61 голоса у Екатеринбурга.

EXPO проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А. Мамедов

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Тэги: EXPO, ЯПОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]