EXPO-2025 пройдет в японской Осаке

В Париже завершилось голосование стран-членов Международного бюро выставок (МБВ), говорится в сообщении МБВ.
По итогам голосования право проведения всемирной выставки EXPO-2025 досталось японскому городу Осака.
Напомним, что за право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.
В ходе первого голосования, ни один из городов-кандидатов не смог набрать необходимые 2/3 голосов. Больше всего голосов в первом туре набрала Осака – 85 голосов. У Екатеринбурга было 48 голосов, у Баку - 23 голоса.
Во втором туре, куда вышли японский и российский кандидаты, предпочтение было отдано Осаке, набравшей 92 голоса против 61 голоса у Екатеринбурга.
EXPO проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).
А. Мамедов
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