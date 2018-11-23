EXPO-2025 пройдет в японской Осаке

В Париже завершилось голосование стран-членов Международного бюро выставок (МБВ), говорится в сообщении МБВ.

По итогам голосования право проведения всемирной выставки EXPO-2025 досталось японскому городу Осака.

Напомним, что за право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.

В ходе первого голосования, ни один из городов-кандидатов не смог набрать необходимые 2/3 голосов. Больше всего голосов в первом туре набрала Осака – 85 голосов. У Екатеринбурга было 48 голосов, у Баку - 23 голоса.

Во втором туре, куда вышли японский и российский кандидаты, предпочтение было отдано Осаке, набравшей 92 голоса против 61 голоса у Екатеринбурга.

EXPO проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

А. Мамедов