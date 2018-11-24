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Шансы достичь мира в Афганистане высоки, считают в ООН

Координатор гуманитарных программ ООН в Афганистане Тоби Ланцер заявил, что эта страна приближается к возможному миру между афганскими властями и движением "Талибан", сообщают в пятницу западные СМИ.

"Это звучит как парадокс, но на сегодняшний день существует гораздо больше возможностей (для установления мира в Афганистане - ИФ), чем во все прошедшие годы", - приводят издания слова Т.Ланцера.

"Сейчас мы наблюдаем гораздо больше координации среди международного сообщества, чем раньше", - подчеркнул он.

В ноябре этого года президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что не исключает возможности достижения договора о мире с движением "Талибан".

А.Гани подчеркнул, что в нынешнее время добиться желаемых результатов военным путем очень сложно. Он выразил уверенность в том, что бои с талибами прекратятся в результате политических переговоров.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, МИР, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]