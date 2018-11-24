Новый президент Бразилии надеется на плодотворный разговор с Болтоном

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном.

"У нас, несомненно, получится плодотворный и положительный разговор", - написал Ж.Болсонару в своем Twitter в пятницу.

Ранее на этой неделе Дж.Болтон заявил, что с нетерпением ждет встречи с избранным президентом Бразилии 29 ноября.

"У нас много общих интересов, и мы продолжим тесно работать над укреплением свободы и достижения процветания во всем Западном полушарии", - написал Дж.Болтон в Twitter.

После встречи с бразильским президентом Дж.Болтон направится в Буэнос-Айрес для участия в саммите G-20.

Кандидат от ультраправых Ж.Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав более 55% голосов. Ж.Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.

Ж.Болсонару будет приведен к присяге первого января 2019 года.