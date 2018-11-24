Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Ноя 12° 27 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 24.11.2018 10:21

Президент Словакии считает "Северный поток - 2" политическим проектом

Для Словакии проект строительства газопровода "Северный поток - 2" является не экономическим, а политическим проектом, заявил президент страны Андрей Киска.

"Что касается "Северного потока", Словакия всегда подчеркивает, что "Nord Stream - 2" - это не экономический, а политический проект, а это чрезвычайно важно понять, если кто-то постоянно повторяет, что это только бизнес-проект. Нет, ни в коем случае - это лишь политический проект", - сказал А.Киска журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Президенту Словакии сделали операцию на бедре в одной из клиник Чехии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]