Трое молодых людей, готовивших теракт на Кубке Конфедераций-2017, получили от 7 до 9 лет колонии

Московский окружной военный суд в пятницу приговорил братьев Адама и Ибрагима Гакаевых и Фокшана Голуба к длительным наказаниям за попытку совершить теракт в 2017 году во время Кубка конфедераций по футболу, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Признать подсудимых виновными, назначить Адаму и И.Гакаевым наказание в виде 7 лет, Ф.Голубу в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в оглашенном приговоре.
Братья Гакаевы признаны виновными в приготовлении к теракту (ст. 30 УК РФ, ст. 205 УК РФ), а Ф.Голуб помимо этого - в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или устройств, а также их изготовлении (ст. 222 и 222.1 УК РФ, ст. 223.1 УК РФ). Всем троим подсудимым нет 20 лет.
В ходе расследования, никто из подсудимых не признал вины в подготовке террористического акта. Ф.Голуб сознался только в хранении оружия.
Помимо этого Ф.Голубу назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Суд также зачел в срок наказания время, которое подозреваемые провели под стражей, из расчета день в СИЗО за полтора в колонии.
Гособвинение просило суд избрать в отношении Ф. Голуба меру пресечения в виде 9 лет колонии строгого режима, а братьям - по 7 лет каждому.
В своем последнем слове Ф.Голуб заявил, что "никакого отношения к террористической деятельности не имел, никакой договоренности не было".
"Моя роль заключалась в предоставлении оружия, больше ничего. Прошу суд учесть обстоятельства, при которых я давал показания - без законного представителя", - заявил он.
После заседания его адвокат Нуцалай Магомедова сказала "Интерфаксу" что будет обжаловать приговор, потому что ее подзащитный "не принимал участия в террористической деятельности". В свою очередь адвокат Адама Гакаева Абулсупьян Гайтаев также планирует обжаловать приговор. По его мнению, у молодых людей не было намерения совершать теракт.
Как рассказала Н.Магомедова, братья Гакаевы учились в одном колледже с ее подзащитным, однако лично они почти не были знакомы. На тот момент все подсудимые были несовершеннолетними. Братья узнали, что их однокурсник занимается переделкой оружия из травматического в боевое. Они написали ему в Telegram и договорились о встрече. Гакаевых арестовали под Калугой, когда они ехали в автобусе из Чечни в Москву.
По словам адвоката, при обыске в квартире Ф.Голуба нашли оружие, гранату, балаклаву и пояс, который посчитали поясом смертника. По ее словам, взрывчатое устройство ему подкинули, балаклава подсудимому нужна была, чтобы защищать лицо, когда он рисовал графити, а пояс ему прописал врач из-за заболевания позвоночника.
В феврале этого года Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о предотвращении теракта в период проведения Кубка конфедераций-2017 по футболу. По данным комитета, в ходе спецоперации, "в Москве были задержаны братья Гакаевы и их сообщники".
Со своей стороны представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что летом 2017 года братья А. и И. Гакаевы, придерживавшиеся радикальных взглядов, желая присягнуть к ИГИЛ, "решили совершить террористический акт на территории Московского региона с целью устрашения общества и дестабилизации деятельности органов власти".
"С этой целью они вступили в преступный сговор с Голубом, который изготовил оружие, а также приобрел взрывчатые вещества. Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли, поскольку их противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками правоохранительных органов", - заявила Ю.Иванова.
В рамках расследования проведен значительный объем следственных действий и экспертных исследований, благодаря которым следователями полностью доказана вина указанных лиц, добавил она.
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