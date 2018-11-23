Информация об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в здании Большого театра в Москве не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
"В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, угроза взрыва снята",- сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва из здания театра были выведены несколько сотен человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»