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Происшествия 23.11.2018 23:43

Информация об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в здании Большого театра в Москве не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, угроза взрыва снята",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва из здания театра были выведены несколько сотен человек.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ТЕАТР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]