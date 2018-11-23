Информация об угрозе взрыва в Большом театре не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в здании Большого театра в Москве не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В ходе проверки взрывных устройств не обнаружено, угроза взрыва снята",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после анонимного звонка об угрозе взрыва из здания театра были выведены несколько сотен человек.