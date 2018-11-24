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Дальнее зарубежье 24.11.2018 11:15

Лидеры 16 европейских стран призывают усилить борьбу с глобальным потеплением

Лидеры 16 европейских стран в пятницу выступили с призывом расширить международные усилия по борьбе с глобальным потеплением в преддверии саммита по климату, который состоится в декабре, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Лидеры Кипра и Швеции назвали климатические проблемы "ключевым вызовом нашего времени", подчеркнув, что средние температуры уже значительно выросли со значений, зафиксированных до массового развития промышленности.

"Мы могли почувствовать эффект этим летом, в том числе в Европе", - говорится в их совместном заявлении, в котором они в частности упоминают о пожарах в Греции.

В то же время австрийский президент Александер Ван дер Беллен отметил, что глобальное потепление - "это серьезная угроза миру и стабильности во всем мире".

"Все вместе мы обязаны сделать для будущих поколений все, что по силам человечеству, чтобы предотвратить климатические изменения и адаптироваться к неблагоприятным последствиям потепления", - отметили лидеры в совместном заявлении.

Следующий климатический саммит запланирован на 2-14 декабря в Польше. Задача саммита - окончательно согласовать условия Парижского климатического соглашения.

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Тэги: ЕВРОПА, КЛИМАТ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]