Лидеры 16 европейских стран призывают усилить борьбу с глобальным потеплением

Лидеры 16 европейских стран в пятницу выступили с призывом расширить международные усилия по борьбе с глобальным потеплением в преддверии саммита по климату, который состоится в декабре, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Лидеры Кипра и Швеции назвали климатические проблемы "ключевым вызовом нашего времени", подчеркнув, что средние температуры уже значительно выросли со значений, зафиксированных до массового развития промышленности.
"Мы могли почувствовать эффект этим летом, в том числе в Европе", - говорится в их совместном заявлении, в котором они в частности упоминают о пожарах в Греции.
В то же время австрийский президент Александер Ван дер Беллен отметил, что глобальное потепление - "это серьезная угроза миру и стабильности во всем мире".
"Все вместе мы обязаны сделать для будущих поколений все, что по силам человечеству, чтобы предотвратить климатические изменения и адаптироваться к неблагоприятным последствиям потепления", - отметили лидеры в совместном заявлении.
Следующий климатический саммит запланирован на 2-14 декабря в Польше. Задача саммита - окончательно согласовать условия Парижского климатического соглашения.
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