Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Ноя 12° 27 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 24.11.2018 11:42

Силы коалиции уничтожила в Ираке 14 террористов ИГ

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Ираке, сообщил представитель Минобороны Ирака.

Как сообщил представитель оборонного ведомства Ирака Яхья Расул, самолеты коалиции атаковали позиции террористов в провинции Найнава, к северо-западу от административного центра - города Мосул, который некогда был оплотом ИГ в Ираке.

"Были уничтожены укрепления террористов и 14 боевиков ИГ", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Самолеты коалиции, по его словам, оказывают воздушную поддержку иракским войскам, проводящим наземные операции в этом районе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАК, ИГ, АВИАУДАРЫ


Похожие новости


США обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке, предупредили об ответных мерах Командование ВС США заявило о намерении корректировать численность войск коалиции в Ираке Госсекретарь США призвал Ирак и Курдистан начать диалог Шеф Пентагона просил иракских курдов отложить референдум о независимости и призвал к диалогу с Багдадом - СМИ Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак - СМИ Зять Трампа в качестве советника президента прибыл с визитом в Ирак - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]