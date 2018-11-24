Силы коалиции уничтожила в Ираке 14 террористов ИГ

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Ираке, сообщил представитель Минобороны Ирака.
Как сообщил представитель оборонного ведомства Ирака Яхья Расул, самолеты коалиции атаковали позиции террористов в провинции Найнава, к северо-западу от административного центра - города Мосул, который некогда был оплотом ИГ в Ираке.
"Были уничтожены укрепления террористов и 14 боевиков ИГ", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.
Самолеты коалиции, по его словам, оказывают воздушную поддержку иракским войскам, проводящим наземные операции в этом районе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»