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СНГ 24.11.2018 12:37

Президент Белоруссии подписал указ о привлечении госзаймов на $2 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О привлечении внешних государственных займов", сообщили в пресс-службе главы государства в пятницу.

Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Белоруссия в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОСЗАЙМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]