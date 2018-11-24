Президент Белоруссии подписал указ о привлечении госзаймов на $2 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О привлечении внешних государственных займов", сообщили в пресс-службе главы государства в пятницу.

Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Белоруссия в 2018-2020 годах путем эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд.