Экс-премьер Швеции Лёвен надеется, что социал-демократы сформируют правительство

Бывший премьер-министр Швеции и лидер Социал-демократической партии Стефан Лёвен надеется, что его партия сыграет ключевую роль в новом правительстве страны, передают западные СМИ.

"Мы должны стать частью правительства страны и у нас должен быть пост премьер-министра", - сказал С.Лёвен, выступая на пресс-конференции после того, как ему было вновь поручено сформировать правительство.

"Мы представляем большинство, которое народ избрал в парламент", - подчеркнул он.

В Швеции по-прежнему царит политический кризис, и новое правительство так и не сформировано после выборов. С.Лёвен, занявший пост премьер-министр Швеции в 2014 году, останется во главе переходного правительства до тех пор, пока члены Риксдага не выберут нового премьер-министра.

По итогам выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы - получил 143.

В свою очередь евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений, заметно усилили свои позиции, набрав на 4 процентных пункта больше голосов, чем на прошлых выборах, и получив 62 мандата.