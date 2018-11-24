Россия готова тренировать инспекторов МАГАТЭ на своих ядерных объектах для проверок в КНДР

Российский дипломат подтвердил готовность Москвы проводить тренировки инспекторов МАГАТЭ на российских ядерных объектах с целью осуществления проверок в КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова.

"МАГАТЭ как единственной в мире международной организации, обладающей необходимым техническим потенциалом и опытом, принадлежит центральная роль в возможной будущей проверке денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил российский постпред Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Как отметил М.Ульянов, Москва считает "принципиально важным поддерживать на должном уровне техническую готовность Агентства к возобновлению проверок в КНДР". "Отдаем должное соответствующим усилиям Департамента гарантий на этом направлении. Готовы продолжать оказывать ему посильную поддержку, в том числе тренируя инспекторов МАГАТЭ на российских ядерных объектах", - сказал российский дипломат.

Он также подчеркнул, что "вопросами демонтажа военно-ядерного комплекса КНДР могут заниматься только специалисты стран ядерной "пятерки", однако Агентству предстоит решить масштабные задачи по обеспечению учета и контроля всего выведенного за рамки военно-ядерной программы материала, подтверждение его непереключения на военные цели, а также мониторинга наличия возможных признаков незаявленной ядерной деятельности".

Как отметил М.Ульянов, "шаги Пхеньяна на треке поэтапного разоружения должны в соответствии с п.32 резолюции 2375 сопровождаться синхронными встречными шагами по ослаблению санкционного прессинга".

"Все большую актуальность приобретает задача выработки гарантий безопасности. Формирование прочных международных механизмов обеспечения безопасности в регионе необходимо в том числе для того, чтобы избежать покорения ситуации, сложившейся сейчас вокруг СВПД", - подчеркнул российский дипломат.