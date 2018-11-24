Москва обвиняет Приштину в курсе на этнические чистки

МИД РФ обвинил Приштину в проведении курса этнических чисток в отношении косовских сербов и высказал мнение, что Евросоюз и США либо не в состоянии воздействовать на власти Косово, либо потакают их агрессивной линии.
"Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенную часть Косовской Митровицы утром 23 ноября, задержание четырех местных жителей как очередную провокацию Приштины, нацеленную на выдавливание косовских сербов из края", - говорится в комментарии МИД РФ.
В нем говорится, что "очевидно продолжение курса Приштины на этнические чистки и развязывание на Балканах "торговой войны", следующее в русле решения "правительства" Косово 22 ноября с.г. о введении при ввозе на территорию края 100-процентной пошлины на сербские товары, включая продовольствие, медикаменты, печатную продукцию и т.д."
"Решительно осуждаем разучивание Приштиной конфликтной спирали. Вызывает удивление самоустранение международных Сил для Косово, которые, напоминаем, функционируют на основе мандата СБ ООН и обязаны не только реагировать на провокации надлежащим образом, но и действовать упреждающе во избежание роста напряженности. Складывается впечатление, что Евросоюз и США, на протяжении многих лег покровительствующие косоварам, либо не в состоянии обуздать своих "подопечных", либо потакают их агрессивной линии", - говорится в комментарии.
"На этом фоне считаем особенно важной ответственную позицию руководства Сербии, предпринимающего усилия для снижения напряженности", - сказано в комментарии МИД РФ.
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