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Расследование "российского следа" в выборах президента США может быть продлено на полгода - сенатор

Расследование конгрессом США якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию в США 2016 года может быть продлено, заявил руководитель сенатского комитета по разведке Ричард Берр.

В интервью агентству "Блумберг" он сказал, что потребуется "около шести месяцев" для того, чтобы закончить опрос свидетелей и рассекретить подготовленный по итогам расследования оклад.

В то же время сенатор отметил, что не видит необходимости в открытых слушаниях лиц по запросам конгрессменов и сенаторов, которые ранее практиковались.

"Я не вижу необходимости в открытых слушаниях, Не думаю, что это будет происходить", - заявил Р.Берр.

Сенат, палата представителей и спецпрокурор уже около двух лет ведут расследование, касающееся "российского вмешательства" в выборы и связей предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Россия и сам Д.Трамп решительно отвергают эти обвинения.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, РАССЛЕДОВАНИЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]