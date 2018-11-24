Расследование конгрессом США якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную президентскую кампанию в США 2016 года может быть продлено, заявил руководитель сенатского комитета по разведке Ричард Берр.
В интервью агентству "Блумберг" он сказал, что потребуется "около шести месяцев" для того, чтобы закончить опрос свидетелей и рассекретить подготовленный по итогам расследования оклад.
В то же время сенатор отметил, что не видит необходимости в открытых слушаниях лиц по запросам конгрессменов и сенаторов, которые ранее практиковались.
"Я не вижу необходимости в открытых слушаниях, Не думаю, что это будет происходить", - заявил Р.Берр.
Сенат, палата представителей и спецпрокурор уже около двух лет ведут расследование, касающееся "российского вмешательства" в выборы и связей предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Россия и сам Д.Трамп решительно отвергают эти обвинения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»