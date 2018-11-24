Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Ноя 12° 27 Ноя 14°

Дальнее зарубежье 24.11.2018 15:27

Россия для Великобритании опасней ИГ и "Аль-Каиды" - британский военачальник

Россия представляет большую угрозу для национальной безопасности Великобритании, чем террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида", заявил начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит.

"Россия сегодня, бесспорно, представляет гораздо более серьезную угрозу для нашей национальной безопасности, чем исламские экстремисты, такие, как "Аль-Каида" и ИГ", - заявил М.Карлтон-Смит в интервью газете The Telegraph.

По его словам, "Россия систематически прилагает усилия к изучению и использованию уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях кибернетической, космической и подводной войны".

"Мы не можем спокойно наблюдать за той угрозой, которую представляет Россия, или оставлять ее без внимания", - подчеркнул генерал.

По его мнению, наиболее рациональным ответом на российские угрозы является "сохранение возможностей и единства НАТО".

М.Карлтон-Смит добавил, что в условиях, когда ведутся сложные переговоры по Brexit, правительство не должно забывать о своей первостепенной обязанности - защите населения, то есть обеспечения достаточных возможностей для обороны. А для этого, по его словам, необходимо предусмотреть соответствующее финансирование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, РОССИЯ, УГРОЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]