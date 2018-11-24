Россия представляет большую угрозу для национальной безопасности Великобритании, чем террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида", заявил начальник генштаба британских вооруженных сил генерал Марк Карлтон-Смит.

"Россия сегодня, бесспорно, представляет гораздо более серьезную угрозу для нашей национальной безопасности, чем исламские экстремисты, такие, как "Аль-Каида" и ИГ", - заявил М.Карлтон-Смит в интервью газете The Telegraph.

По его словам, "Россия систематически прилагает усилия к изучению и использованию уязвимых сторон Запада, особенно в некоторых нетрадиционных областях кибернетической, космической и подводной войны".

"Мы не можем спокойно наблюдать за той угрозой, которую представляет Россия, или оставлять ее без внимания", - подчеркнул генерал.

По его мнению, наиболее рациональным ответом на российские угрозы является "сохранение возможностей и единства НАТО".

М.Карлтон-Смит добавил, что в условиях, когда ведутся сложные переговоры по Brexit, правительство не должно забывать о своей первостепенной обязанности - защите населения, то есть обеспечения достаточных возможностей для обороны. А для этого, по его словам, необходимо предусмотреть соответствующее финансирование.