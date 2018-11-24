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Дальнее зарубежье 24.11.2018 15:56

В госдепе США обвинили Россию в попытках уничтожить самобытность украинцев

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что результатом политики России в отношении Украины якобы стала гибель тысяч украинцев, как это было в период голодомора.

"Сегодня украинцы вновь гибнут в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления украинского народа в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тыс. человек", - говорится в заявлении.

Однако, по словам представителя госдепа, "Россия не сможет сломить стойкость украинского духа и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".

Дипломат отметила, что "сегодня мы присоединяемся к украинцам по всему миру, отмечая 85-ю годовщину голодомора, когда миллионы невинных украинских граждан были доедены до голодной смерти режимом Иосифа Сталина". По ее словам, голодомор стал результатом "варварского захвата Советским Союзом украинских земель и урожая, был осуществлен с преднамеренной политической целью подчинения украинского народа и нации".

"Мы, вспоминая миллионы невинных жертв, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, как и права украинского народа на самостоятельный выбор курса", - заявила Х.Нойерт.

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Тэги: США, ГОСДЕП, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]