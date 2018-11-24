В госдепе США обвинили Россию в попытках уничтожить самобытность украинцев

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что результатом политики России в отношении Украины якобы стала гибель тысяч украинцев, как это было в период голодомора.
"Сегодня украинцы вновь гибнут в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления украинского народа в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тыс. человек", - говорится в заявлении.
Однако, по словам представителя госдепа, "Россия не сможет сломить стойкость украинского духа и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".
Дипломат отметила, что "сегодня мы присоединяемся к украинцам по всему миру, отмечая 85-ю годовщину голодомора, когда миллионы невинных украинских граждан были доедены до голодной смерти режимом Иосифа Сталина". По ее словам, голодомор стал результатом "варварского захвата Советским Союзом украинских земель и урожая, был осуществлен с преднамеренной политической целью подчинения украинского народа и нации".
"Мы, вспоминая миллионы невинных жертв, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Украины, как и права украинского народа на самостоятельный выбор курса", - заявила Х.Нойерт.
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