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СНГ 24.11.2018 16:19

Мэрия Москвы закупила для полиции автомобили, способные выдержать мощный взрыв

Мэрия Москвы закупила для полицейских четыре пуленепробиваемых спецавтомобиля, способных защитить экипаж от взрыва, сообщила представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова.

"Правительством города для нужд главного управления МВД по Москве осуществлена закупка четырех специализированных автомобилей, которые, в соответствии с условиями контракта, должны обеспечивать защиту экипажа, в том числе, от поражающего действия самодельных взрывных устройств в тротиловом эквиваленте до 5 кг", - сказала Е.Романова "Интерфаксу".

По ее словам, спецтранспорт предназначен для "обеспечения силовой поддержки при выполнении специальных задач, сопровождения и охраны, патрулирования местности, требующих обеспечения защиты экипажа от поражающего действия оружия и самодельных взрывных устройств, в том числе - в ходе командировок в "горячие точки".

"Поставки спецтехники в рамках данного контракта в Москву будут осуществлены российской компанией, которая производит технику для военных нужд высокого класса. Важное отличие автомобилей, которые поступят по результатам контракта для обеспечения нужд московской полиции - каждая деталь данных машин разработана и произведена в России", - сказала Е.Романова, не уточнив марку автомобилей.

По ее словам, это разумный выбор техники с идеальным сочетанием "цена-качество".

"Оснащение современным оборудованием, укрепление материально-технической базы, а также строительство новых, ремонт и благоустройство существующих зданий правоохранительных органов Москвы является важной составляющей государственной программы "Безопасный город", - сказала Е.Романова.

В частности, отметила она, в рамках программы производится закупка автомобилей для постов ДПС, мототранспортных средств и комплектов мотоциклетной формы для сотрудников управления ГИБДД.

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Тэги: МОСКВА, ПОЛИЦИЯ, АВТОМОБИЛИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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