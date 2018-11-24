Россия поставит Индии фрегаты с крылатыми ракетами

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) приступила к реализации контракта на поставку Индии фрегатов, сообщил "Интерфаксу" гендиректор корпорации Алексей Рахманов.

"Уже идет эта работа", - ответил он на вопрос о реализации контракта.

Накануне А.Рахманов сообщил журналистам, что первые поставки фрегатов по новому контракту планируется осуществить в течение трех лет. "У нас традиционный срок изготовления 36 месяцев, надеюсь, что мы уложимся", - сказал А.Рахманов.

20 ноября в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили "Интерфаксу", что Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356.

Корабли проекта 11356 имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегаты, поставляемые для российского ВМФ вооружены крылатыми ракетами "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31). Корабли для ВМС Индии предполагается вместо "Калибров" оснастить крылатыми ракетами "Брамос" российско-индийского производства.

Российские корабли данного проекта неоднократно наносили удары крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии.