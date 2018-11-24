В ООН пошли на уступки Пхеньяну в реализации железнодорожного проекта с Сеулом

Совет Безопасности ООН согласился пойти на некоторые уступки в том, что касается ограничительных мер против КНДР, чтобы Пхеньян смог провести совместное исследование с Сеулом для реализации проекта по соединению железных дорог, сообщает в субботу южнокорейское инофрмагентство "Ренхап".
Представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гён заявил, что проект получил поддержку со стороны США и международного сообщества. По его словам, эксперты из обеих стран будут вести работу, перемещаясь между Югом и Севером вместе на специальных поездах.
Проект модернизации и объединения железных дорог Южной и Северной Кореи на границе был приостановлен из-за того, что командование ООН заблокировало передачу КНДР материалов, необходимых для проведения исследования. Речь идет о топливе и о некоторых материалах, необходимых для проведения оценки состояния железных дорог в Северной Корее.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Южная Корея ведет консультации с США, ООН и другими сторонами о временном снятии некоторых ограничительных мер с КНДР для разработки совместного железнодорожного проекта.
Стороны планировали начать изучать состояние железной дороге в конце октября и провести церемонию запуска проекта в конце ноября или начале декабря.
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