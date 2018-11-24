Могерини заинтересовалась идеей саммита США, России, КНР и ЕС в Астане, предложенной Назарбаевым

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини попросила министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова поделиться идеей встречи в Астане лидеров США, РФ, КНР и ЕС для обсуждения проблем международной безопасности, предложенной ранее президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Встреча главы МИД Казахстана с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини состоялась накануне в Брюсселе на полях конференции "Европейский союз - Центральная Азия", говорится в сообщении пресс-служба МИД Казахстана, опубликованном в субботу.
"В ходе встречи были затронуты итоги 12-го саммита форума "Европа-Азия", на котором в сентябре текущего года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился рядом предложений по решению острейших мировых проблем. Тогда глава государства выступил с инициативой об организации специальной сессии ООН или встречи с участием лидеров США, России, Китая и Евросоюза в Астане для обсуждения проблем международной безопасности", - отмечается в сообщении.
"По мнению европейского дипломата, предложения Н.Назарбаева весьма своевременны для международного сообщества, призвала обратить внимание на важность их дальнейшей имплементации, просила поделиться концепцией встречи", - говорится в пресс-релизе.
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