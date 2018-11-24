Президент Алиев поздравил премьера Японии с получением права на проведение выставки «EXPO 2025» в Осаке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с получением права на проведение международной выставки «EXPO 2025» в Осаке, сообщает сайт главы государства.

«Уважаемый премьер-министр, от всего сердца поздравляю вас и весь японский народ в связи с получением права на проведение в городе Осака выставки «EXPO 2025», - говорится в поздравлении.

И.Алиев пожелал японской стороне успешной подготовки и проведения международной выставки.

Осака получила в пятницу право на проведение всемирной выставки EXPO-2025 по итогам состоявшегося в Париже голосования стран-членов Международного бюро выставок.

За право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.

В ходе первого голосования ни один из городов-кандидатов не смог набрать необходимые 2/3 голосов. Больше всего голосов в первом туре набрала Осака – 85 голосов. У Екатеринбурга было 48 голосов, у Баку - 23 голоса.

Во втором туре, куда вышли японский и российский кандидаты, предпочтение было отдано Осаке, набравшей 92 голоса против 61 голоса у Екатеринбурга.

EXPO проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

Р.Бабаев