Президент Алиев поздравил премьера Японии с получением права на проведение выставки «EXPO 2025» в Осаке

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии Синдзо Абэ в связи с получением права на проведение международной выставки «EXPO 2025» в Осаке, сообщает сайт главы государства.
«Уважаемый премьер-министр, от всего сердца поздравляю вас и весь японский народ в связи с получением права на проведение в городе Осака выставки «EXPO 2025», - говорится в поздравлении.
И.Алиев пожелал японской стороне успешной подготовки и проведения международной выставки.
Осака получила в пятницу право на проведение всемирной выставки EXPO-2025 по итогам состоявшегося в Париже голосования стран-членов Международного бюро выставок.
За право проведения EXPO -2025 также боролись Баку и Екатеринбург.
В ходе первого голосования ни один из городов-кандидатов не смог набрать необходимые 2/3 голосов. Больше всего голосов в первом туре набрала Осака – 85 голосов. У Екатеринбурга было 48 голосов, у Баку - 23 голоса.
Во втором туре, куда вышли японский и российский кандидаты, предпочтение было отдано Осаке, набравшей 92 голоса против 61 голоса у Екатеринбурга.
EXPO проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).
Р.Бабаев
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