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СНГ 24.11.2018 12:02

Рогозин надеется, что Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут обсудить российско-американское сотрудничество в космосе, который остался одной из немногих сфер, в которых Россия и Запад продолжают эффективно сотрудничать.

"Сегодня, несмотря на сложности в отношениях, практически во всех сферах - начиная от военной и заканчивая экономикой из-за санкций, единственный канал, где проблем нет - "Роскосмос", НАСА и ЕКА", - сказал Д.Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Я и президенту (президенту РФ Владимиру Путину -ИФ) этот вопрос докладывал, считаю, что очень важно сохранить (сотрудничество в космосе - ИФ), с Трампом (президентом США Дональдом Трампом-ИФ) будут обсуждать, беседовать на эту тему", - сказал Д.Рогозин.

По словам Д.Рогозина, в вопросах космоса у России и Запада "полное взаимопонимание, полная взаимная поддержка".

"Когда возникают драматические ситуации, все друг другу подставляют плечо, моментально корректируют свои планы. Даже личностные выпады, которые были в прежнее время сделаны, они купируются в силу здорового прагматизма в отношениях, когда партнеры видят, что с нашей стороны добрая воля и желание взаимодействовать, эти вопросы решаются очень быстро", - сказал Д.Рогозин.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]