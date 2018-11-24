Рогозин надеется, что Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин надеется, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут обсудить российско-американское сотрудничество в космосе, который остался одной из немногих сфер, в которых Россия и Запад продолжают эффективно сотрудничать.

"Сегодня, несмотря на сложности в отношениях, практически во всех сферах - начиная от военной и заканчивая экономикой из-за санкций, единственный канал, где проблем нет - "Роскосмос", НАСА и ЕКА", - сказал Д.Рогозин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Я и президенту (президенту РФ Владимиру Путину -ИФ) этот вопрос докладывал, считаю, что очень важно сохранить (сотрудничество в космосе - ИФ), с Трампом (президентом США Дональдом Трампом-ИФ) будут обсуждать, беседовать на эту тему", - сказал Д.Рогозин.

По словам Д.Рогозина, в вопросах космоса у России и Запада "полное взаимопонимание, полная взаимная поддержка".

"Когда возникают драматические ситуации, все друг другу подставляют плечо, моментально корректируют свои планы. Даже личностные выпады, которые были в прежнее время сделаны, они купируются в силу здорового прагматизма в отношениях, когда партнеры видят, что с нашей стороны добрая воля и желание взаимодействовать, эти вопросы решаются очень быстро", - сказал Д.Рогозин.