РФ и США начали подготовку к работе на лунной орбите - Рогозин

Российская госкорпорация "Роскосмос" и американская НАСА начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты, заявил в субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с молдавским президентом Игорем Додоном.
По словам российского руководителя, госкорпорация совместно с НАСА уже начала соответствующим образом корректировать программы экспериментов на МКС.
"Сейчас все эксперименты перенацеливаем, чтобы создать технологии и подготовить экипаж к работе в гораздо менее комфортных условиях. То есть таким, когда корабль завтра не прилетит и не привезет воды. Не дай Бог заболел или сломался аппарат в космическом корабле. Все должно быть регенерировано. Чтобы можно было на 3d принтерах выращивать любой аппарат, что-то сломалось - сразу все починили. Широкое внедрение робототехники, андроидную технику, замещая рисковый труд космонавтов на орбите. То есть это огромный путь, мы вступили на него", - сказал Д.Рогозин.
Вместе с тем, отвечая на соответствующий вопрос президента Молдавии, Д.Рогозин в шутливой форме пообещал проверить посещали ли американцы Луну.
"Они говорят, что были, мы проверим", - сказал Д.Рогозин.
Вместе с тем он сообщил, что освоение Луны связано с новыми рисками.
"Здесь возникают новые риски. Одно дело - ты поддерживаешь станцию с людьми на высоте 400 км, другое дело - на высоте 400 тыс. км, то есть в тысячу раз больше. Мы создаем транспортную систему, чтобы летать на Луну. Не просто облететь, выйти на лунную орбиту, работать на ее поверхности. То есть спускаемый аппарат, чтобы он мог не только приземлиться, но и подняться. Чтобы создать посещаемую, не обитаемую, а посещаемую базу на Луне надо зарыться в этот грунт, чтобы все риски радиационные и метеоритные... (компенсировать - ИФ). Ни одна страна даже самая богатая в одиночку не сделает этого", - сказал глава "Роскосмоса".
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