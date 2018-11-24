Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9403 RUR   0.0259 GBR   2.1895 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.63 -0.09 Brent 62.60 -0.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Ноя 12° 27 Ноя 13°

Происшествия 24.11.2018 19:06

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийствах трех девушек

Полицейские задержали 37-летнего жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве молодой девушки в октябре, а также в причастности к другим убийствам, совершенным 18 лет назад, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан, с его участием следователи выполняют необходимые следственные действия. Уже установлено, что он причастен к убийству не только Маргариты Кузьминовой (убита в октябре 2018 года - ИФ), но и к убийствам двух молодых девушек, совершенным в 2000 и 2001 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Поиски предполагаемого убийцы длились больше месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, УБИЙСТВА, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


В Ростове Великом создадут территорию опережающего социально-экономического развития Экс-глава Кизлярского района Дагестана на суде в Ростове-на-Дону отрицает причастность к убийствам и финансированию терроризма Всемирно известный клоун Олег Попов скончался в цирковой гостинице в Ростове-на-Дону Приговор по делу банды Гагиева начали зачитывать в Ростове-на-Дону Уголовное дело украинской летчицы Савченко направлено в Ростовский облсуд Под Ростовом-на-Дону разбился частный самолет, два человека погибли

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]