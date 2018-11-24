В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийствах трех девушек

Полицейские задержали 37-летнего жителя Ростова-на-Дону, который подозревается в убийстве молодой девушки в октябре, а также в причастности к другим убийствам, совершенным 18 лет назад, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан, с его участием следователи выполняют необходимые следственные действия. Уже установлено, что он причастен к убийству не только Маргариты Кузьминовой (убита в октябре 2018 года - ИФ), но и к убийствам двух молодых девушек, совершенным в 2000 и 2001 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Поиски предполагаемого убийцы длились больше месяца.