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Дальнее зарубежье 24.11.2018 15:29

Около 3 тыс. полицейских выйдут на улицы Парижа во время протестов "Желтых жилетов"

Около 3 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на улицах Парижа в субботу в ходе акции протеста против повышения цен на топливо участников движения "Желтых жилетов", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков. Основное внимание полиции будет сосредоточено на любимых туристами достопримечательностях Парижа, таких как Елисейские поля. Эйфелева башня в субботу закрыта для посещений.

Ожидается, что число протестующих на улицах Парижа в субботу достигнет 30 тыс. человек, которые попытаются заблокировать движение в центре французской столицы.

За неделю протестов два человека погибли и тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство жителей Франции поддерживает акции протеста "Желтые жилеты" против роста цен на топливо.

Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, 77% французов считают "обоснованным" призыв "Желтых жилетов" заблокировать движение транспорта в Париже.

62% респондентов отказались назвать действия протестующих "жестокими". Напротив, большинство оценило проходящие протесты как "эффективные".

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных настаивают на необходимости того, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.

Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались в минувшую субботу и продолжаются до сих пор. Они получили название "желтые жилеты", поскольку протестующие надевают желтые светоотражающие жилеты.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]