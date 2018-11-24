Около 3 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность на улицах Парижа в субботу в ходе акции протеста против повышения цен на топливо участников движения "Желтых жилетов", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков. Основное внимание полиции будет сосредоточено на любимых туристами достопримечательностях Парижа, таких как Елисейские поля. Эйфелева башня в субботу закрыта для посещений.

Ожидается, что число протестующих на улицах Парижа в субботу достигнет 30 тыс. человек, которые попытаются заблокировать движение в центре французской столицы.

За неделю протестов два человека погибли и тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство жителей Франции поддерживает акции протеста "Желтые жилеты" против роста цен на топливо.

Согласно данным опроса, опубликованным в пятницу, 77% французов считают "обоснованным" призыв "Желтых жилетов" заблокировать движение транспорта в Париже.

62% респондентов отказались назвать действия протестующих "жестокими". Напротив, большинство оценило проходящие протесты как "эффективные".

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных настаивают на необходимости того, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.

Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались в минувшую субботу и продолжаются до сих пор. Они получили название "желтые жилеты", поскольку протестующие надевают желтые светоотражающие жилеты.