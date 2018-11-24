Замглавы Минэнерго Казахстана подозревается в хищении около $600 тыс

Заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа вместе с несколькими соучастниками подозревается в хищении бюджетных средств в размере 215 млн тенге ($585,54 тыс.), сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

По данным пресс-службы, А.Шкарупа, а также бывший исполняющий обязанности председателя правления АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" Кайсар Байдалы и директор ТОО "ENERCO" Ерлан Набиев подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в городе Сарань Карагандинской области.

До назначения на должность заместителя министра энергетики А.Шкарупа возглавлял администрацию города Сарань в Карагандинской области.

"При отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани Фондом незаконно перечислены в ТОО "ENERCO" денежные средства свыше 215 млн тенге. Похищенные средства обналичены через лжепредприятия и распределены между соучастниками преступления", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Все подозреваемые арестованы с санкции суда, уточнили в ведомстве.

Ранее пресс-служба горсуда Астаны сообщала, что А.Шкарупа арестован сроком на два месяца до 16 января 2019 года.