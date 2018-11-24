Замглавы Минэнерго Казахстана подозревается в хищении около $600 тыс

Заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа вместе с несколькими соучастниками подозревается в хищении бюджетных средств в размере 215 млн тенге ($585,54 тыс.), сообщила в субботу пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.
По данным пресс-службы, А.Шкарупа, а также бывший исполняющий обязанности председателя правления АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" Кайсар Байдалы и директор ТОО "ENERCO" Ерлан Набиев подозреваются в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в городе Сарань Карагандинской области.
До назначения на должность заместителя министра энергетики А.Шкарупа возглавлял администрацию города Сарань в Карагандинской области.
"При отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани Фондом незаконно перечислены в ТОО "ENERCO" денежные средства свыше 215 млн тенге. Похищенные средства обналичены через лжепредприятия и распределены между соучастниками преступления", - уточняется в сообщении Генпрокуратуры.
Все подозреваемые арестованы с санкции суда, уточнили в ведомстве.
Ранее пресс-служба горсуда Астаны сообщала, что А.Шкарупа арестован сроком на два месяца до 16 января 2019 года.
Президент Алиев поздравил премьера Японии с получением права на проведение выставки «EXPO 2025» в Осаке
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 26 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев утвердил Нацстратегию развития государственной службы до 2026г
Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийствах трех девушек
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»