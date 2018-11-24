Оппозиционный курултай в Киргизии обвинил экс-президента Атамбаева в попытке узурпации власти

Участники курултая (собрания) киргизской оппозиции в Бишкеке негативно оценили работу экс-президента Алмазбека Атамбаева на посту главы государства, заявили об усилении коррупции в стране и его попытке узурпации власти, а также высказались за лишение его неприкосновенности.

"Атамбаев нарушил клятву революции 2010 года и продолжил коррупционный путь двух бывших президентов республики Аскара Акаева и Курманбека Бакиева (бежали из страны после смены власти в 2005 и 2010 годах - ИФ). Все они узурпировали власть, незаконно усиливали свои полномочия, чтобы удержать власть", - заявил в субботу участник курултая бывший губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Эмильбек Каптагаев.

По его словам, в Киргизии так и не были достигнуты цели двух революций 2005 и 2010 годов, которые ставили своими задачами борьбу с коррупцией, семейно-клановым правлением и узурпацией власти.

"Есть все основания считать, что А.Атамбаев узурпировал власть и создал заново клановое правление. Правоохранительные органы, судебная власть, правительство потеряли свою самостоятельность, в стране усилилась коррупция", - отметил Э.Каптагаев.

Кроме того за годы работы А.Атамбаева президентом наблюдались политические гонения и репрессии оппонентов, добавил экс-губернатор.

"Мы не должны хвалить А.Атамбаева за передачу власти, потому что были попытки узурпации власти и контроля нового президента", - подчеркнул Э.Каптагаев.

"Мы должны рассмотреть ответственность А.Атамбаева, который единолично принимал все ключевые решения, порождая культ личности", - сказал он.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, оценивая деятельность Сооронбая Жээнбекова за год работы на посту президента страны, заявил, что, "за это время С.Жээнбекову удалось избавиться от влияния экс-президента А.Атамбаева".

При этом он указал на ряд недостатков в работе власти, в том числе коррупцию, отсутствие выгодного для Киргизии соглашения по разработке крупнейшего золоторудного месторождения "Кумтор", а также недостатки в системе госуправления и правоохранительных органов.

Он указал, что участники курултая положительно оценивают деятельность президента С.Жээнбекова и надеются, что он исполнит все свои обещания, в первую очередь по борьбе с коррупцией.

"Общественность ждет от президента реальные шаги борьбы с коррупцией, С.Жээнбеков борется с коррупцией и эта деятельность будет поддержана общественностью", - сказал А.Бекназаров.

В резолюции курултая было предложено поставить неудовлетворительную оценку деятельности А.Атамбаева на посту президента. Также участники курултая высказались за лишение неприкосновенности экс-президента А.Атамбаева и заявили о намерении создать комиссию по даче оценки его деятельности.

Вместе с тем, большинство организаторов мероприятия являются бывшими соратниками экс-президента А.Атамбаева в деятельности киргизской оппозиции, которой удавалось дважды сменить власть в республике.

Экс-президент Киргизии А.Атамбаев, а также его преемник С.Жээнбеков не принимали участие в работе курултая, хотя приглашения им были направлены. Вместе с тем на мероприятии присутствовали заместитель руководителя аппарата президента республики Алмаз Кененбаев и вице-премьер страны Жениш Разаков.

Киргизская оппозиция провела свой курултай в первую годовщину вступления в должность президента С.Жээнбекова. По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 700 человек, представляющие различные политические партии, общественные объединения и патриотические движения.