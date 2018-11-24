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СНГ 24.11.2018 19:58

МИД РФ отвергает попытки представить голод в СССР в 30-е годы прошлого века геноцидом украинского народа

В МИД РФ назвали разразившийся в 30-е годы XX века голод крупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР и заявили, что попытки представить эти события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами.

"В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР. Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", - говорится в сообщении на странице МИД РФ в соцсети "Вконтакте".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ИСТОРИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]