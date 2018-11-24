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Происшествия 24.11.2018 13:50

Взрыв на заводе в Китае унес жизни двух человек, более 50 ранены

Жертвами взрыва на заводе в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны стали два человека, не менее 57 получили ранения, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Взрывом разрушены 15 домов, еще 355 нанесен урон. Причина взрыва не сообщается, проводится расследование.

На заводе производится промышленное оборудование.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНР, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]