Взрыв на заводе в Китае унес жизни двух человек, более 50 ранены

Жертвами взрыва на заводе в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны стали два человека, не менее 57 получили ранения, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Взрывом разрушены 15 домов, еще 355 нанесен урон. Причина взрыва не сообщается, проводится расследование.

На заводе производится промышленное оборудование.