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Дальнее зарубежье 24.11.2018 14:47

Вертолет афганских военных разбился в Кандагаре, два человека погибли, двое ранены

Вертолет Национальной армии Афганистана из-за технических неполадок разбился в южной афганской провинции Кандагара, двое военных погибли в крушении, еще двое получили ранения, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Минобороны страны.

Авиакатастрофа произошла в уезде Маруф.

В сообщении отмечается, что это второе падение военного вертолета в Афганистане за месяц. 31 октября в провинции Фарах на западе страны в результате крушения вертолета погибли не менее 25 человек.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]