Вертолет афганских военных разбился в Кандагаре, два человека погибли, двое ранены

Вертолет Национальной армии Афганистана из-за технических неполадок разбился в южной афганской провинции Кандагара, двое военных погибли в крушении, еще двое получили ранения, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на пресс-центр Минобороны страны.

Авиакатастрофа произошла в уезде Маруф.

В сообщении отмечается, что это второе падение военного вертолета в Афганистане за месяц. 31 октября в провинции Фарах на западе страны в результате крушения вертолета погибли не менее 25 человек.