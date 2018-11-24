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Регион 24.11.2018 16:23

Бахтадзе заявил о попытках дестабилизировать избирательную кампанию в Грузии, обещает выборы президента на уровне высоких стандартов

Второй тур президентских выборов в Грузии будет проведен на уровне международных стандартов, несмотря на попытки дестабилизировать избирательный процесс, заявил в субботу глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Мы видим попытки деструктивных сил внести дестабилизацию в избирательный процесс. Представители этих сил открыто заявляют о революционном сценарии, но этого не произойдет", - сказал премьер-министр журналистам.

"Предстоящие президентские выборы пройдут с соблюдением самых высоких международных стандартов", - сказал М.Бахтадзе.

В Грузии 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов, участие в котором примут поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, СТАНДАРТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]