Бахтадзе заявил о попытках дестабилизировать избирательную кампанию в Грузии, обещает выборы президента на уровне высоких стандартов

Второй тур президентских выборов в Грузии будет проведен на уровне международных стандартов, несмотря на попытки дестабилизировать избирательный процесс, заявил в субботу глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"Мы видим попытки деструктивных сил внести дестабилизацию в избирательный процесс. Представители этих сил открыто заявляют о революционном сценарии, но этого не произойдет", - сказал премьер-министр журналистам.

"Предстоящие президентские выборы пройдут с соблюдением самых высоких международных стандартов", - сказал М.Бахтадзе.

В Грузии 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов, участие в котором примут поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", представитель основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

28 октября в ходе первого тура выборов, участие в котором принимали 25 кандидатов в президенты, С.Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей, а кандидат Г.Вашадзе - 37,74%.