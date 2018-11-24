Около 8 тыс. человек пришли на акцию протеста в Париже против повышения цен на топливо

Около 8 тыс. человек в субботу пришли в центр Парижа для участия в демонстрации против повышения цен на топливо, среди них замечены представители ультраправых движений, сообщают французские СМИ.
Всего на странице акции в "Фейсюуке" о готовности принять участие в демонстрации на площади Согласия заявили около 36 тыс. человек.
Участники манифестации призывают к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона, некоторые поют "Марсельезу", сообщают местные телеканалы.
Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться через оцепление в районе Елисейских полей к президентскому дворцу.
Перед акцией протеста министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков. Безопасность на улицах Парижа в субботу обеспечивают около 3 тыс. полицейских.
Массовые протесты во Франции против повышения цен на топливо начались 17 ноября. Согласно результатам опросов, более 80% французов хотят, чтобы президент Франции Эмманюэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.
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