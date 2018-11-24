Туск на саммите ЕС будет рекомендовать утвердить соглашение по Brexit

Евросоюз намерен активно работать над созданием наилучших отношений в качестве друзей и партнеров с Великобританией после Brexit, говорится в письме-приглашении главам государств и правительств на внеочередной саммит ЕС 25 ноября председателя Европейского совета Дональда Туска.
"Во время этих переговоров никто не хотел никого побеждать. Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы, наконец, нашли наилучший компромисс. Учитывая все вышеизложенное, я буду рекомендовать, чтобы в воскресенье мы одобрили итог переговоров по Brexit", - отмечается в документе, распространенном в субботу в Брюсселе.
Д.Туск указал на то, что у сторон будет около двух лет, чтобы разработать и согласовать четкие рамки будущего сотрудничества.
"Если, несмотря на все наши усилия, потребуется дополнительное время для переговоров о будущих отношениях, возможно продление переходного периода на срок до двух лет", - отметил глава Евросовета.
"И хотя в этот день у кого-то не будет причин быть счастливыми, я хотел бы подчеркнуть, что в это критическое время ЕС 27 государств прошел проверку на единство и солидарность", - говорится в письме Д.Туска.
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