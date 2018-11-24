Пашинян пообещал, что действующие главы МИД и Минобороны Армении останутся в правительстве после выборов

Ключевые министры сохранят свои посты в новом составе правительства Армении после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 9 декабря, заявил в субботу в Ереване действующий премьер-министр страны Никол Пашинян.

На уточняющий вопрос журналиста, останутся ли в новом правительстве исполняющий обязанности министра обороны Давид Тоноян и действующий глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, Н.Пашинян ответил: "Да".

В субботу в Ереване проходит марш сторонников Н.Пашиняна. Ранее он назвал акцию хорошим поводом встретиться и пообщаться с народом.