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Регион 24.11.2018 21:12

Создание наблюдательных пунктов США в Сирии осложнит ситуацию - глава Минобороны Турции

Создание на севере Сирии американских наблюдательных пунктов осложнит ситуацию в регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов на севере Сирии", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Х.Акар отметил, что турецкая армия способна ответить на угрозы, исходящие из соседних стран.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США поставят наблюдательные пункты вдоль сирийской границы на севере страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]