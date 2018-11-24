Создание наблюдательных пунктов США в Сирии осложнит ситуацию - глава Минобороны Турции

Создание на севере Сирии американских наблюдательных пунктов осложнит ситуацию в регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Турция неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов на севере Сирии", - цитирует министра агентство "Анадолу".
Х.Акар отметил, что турецкая армия способна ответить на угрозы, исходящие из соседних стран.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США поставят наблюдательные пункты вдоль сирийской границы на севере страны.
В Баку недовольны визитом главы сепаратистов Карабаха в Россию - МИД Азербайджана
Президент Алиев поздравил премьера Японии с получением права на проведение выставки «EXPO 2025» в Осаке
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 26 раз – Минобороны Азербайджана
Азербайджан изолировал Армению от всех региональных транспортных проектов –глава Минэкономики
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Школьник в ссоре застрелил другого ученика из ружья на Урале
Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века
В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийствах трех девушек
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»