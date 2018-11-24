Создание наблюдательных пунктов США в Сирии осложнит ситуацию - глава Минобороны Турции

Создание на севере Сирии американских наблюдательных пунктов осложнит ситуацию в регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция неоднократно выражала обеспокоенность США в связи с планами по организации американских наблюдательных пунктов на севере Сирии", - цитирует министра агентство "Анадолу".

Х.Акар отметил, что турецкая армия способна ответить на угрозы, исходящие из соседних стран.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США поставят наблюдательные пункты вдоль сирийской границы на севере страны.