Туск будет рекомендовать саммиту ЕС утвердить соглашение по Brexit, переходный период может быть продлен на два года

Евросоюз намерен активно работать над созданием отношений друзей и партнеров с Великобританией после Brexit, написал в письме-приглашении главам государств и правительств на внеочередной саммит ЕС 25 ноября председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Во время этих переговоров никто не хотел никого побеждать. Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы, наконец, нашли наилучший компромисс. Учитывая все вышеизложенное, я буду рекомендовать, чтобы в воскресенье мы одобрили итог переговоров по Brexit", - говорится в письме Д.Туска, распространенном в субботу в Брюсселе.

Д.Туск при этом указал, что у сторон будет около двух лет, чтобы разработать и согласовать четкие рамки будущего сотрудничества. "И если, несмотря на все наши усилия, потребуется дополнительное время для переговоров о будущих отношениях, возможно продление переходного периода на срок до двух лет", - отметил глава Евросовета.

"И хотя в этот день у кого-то не будет причин быть счастливыми, я хотел бы подчеркнуть, что в это критическое время ЕС 27 государств прошел проверку на единство и солидарность", - заявил Д.Туск.

Он напомнил, что в начале переговоров по Brexit почти два года назад 27 государств договорились о руководящих принципах. Были поставлены цели минимизировать неопределенность и нарушения, вызванные Brexit, для граждан ЕС, предприятий и государств-членов, решить вопрос о статусе граждан ЕС, которые живут, работают и учатся в Великобритании, с взаимными гарантиями, обеспечить, чтобы Великобритания выполняла все финансовые обязательства, избежать жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией; предотвратить правовой вакуум для компаний ЕС.

По оценке Д.Туска, эти цели в ходе переговоров достигнуты. "Соглашение о выходе (Великобритании) гарантирует, что права наших граждан полностью защищены, мирный процесс в Северной Ирландии не должен быть затронут, Великобритания продолжит выплаты в бюджет ЕС в течение переходного периода, и юридическая определенность будет обеспечена", - объяснил председатель Евросовета.

Он высказал мнение, что переговорщику от ЕС удалось снизить риски и потери, связанные с выходом Соединенного королевства из ЕС, а согласованная политическая декларация определяет направления будущих отношений сторон.

Д.Туск изложил повестку собирающегося в воскресенье в Брюсселе Европейского совета.

Встреча 27 лидеров начнется в 9:30 по местному времени (11:30 мск) с обмена мнениями с президентом Европарламента Антонио Таяни. Затем состоится рабочая сессия в составе 27 государств без Великобритании для одобрения соглашения о выходе Соединенного королевства и политической декларации о будущих отношениях.

"Наконец, мы встретимся с премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй, чтобы совместно рассмотреть следующие шаги", - заключил глава Евросовета.