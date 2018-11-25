Испания согласна на условия соглашения Brexit по Гибралтару - премьер

Испания согласовала с ЕС позицию по Гибралтару, из-за которой ранее угрожала заблокировать соглашение по Brexit, заявил в субботу премьер-министр страны Педро Санчес в ходе выступления, которое транслировали испанские СМИ.
"Мы пришли к соглашению с ЕС по Гибралтару", - сказал П.Санчес.
Таким образом, Испания не будет блокировать соглашение по Brexit на саммите лидеров ЕС, а сама встреча в верхах, как и планировалось, состоится в воскресенье, 25 ноября, сообщают испанские СМИ.
Ранее в ноябре премьер Испании П.Санчес заявлял, что Мадрид может выступить против сделки по выходу Британии из ЕС, если в ней не будет четко обозначен переговорный процесс с Лондоном по Гибралтару и по статусу его границы с Испанией.
Испанский премьер отмечал, что вопрос Гибралтара принципиально важен для его страны и диалог по нему должен идти напрямую между Испанией и Великобританией.
В статье 184 проекта соглашения по Brexit говорится, что ЕС и Великобритания попытаются согласовать договоренности о будущих отношениях до конца переходного периода в декабре 2020 года. На Даунинг-стрит пояснили, что этот вопрос касается Гибралтара, так же как и других заморских территорий Великобритании.
Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году по Утрехтскому мирному договору, Испания затем несколько раз пыталась вернуть эту территорию. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром. Полностью открыла границу Испания только в 1985 году, то есть за год до своего вступления в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС. При выходе Великобритании из ЕС, таким образом, вопрос о границе с Испанией вновь становится актуальным.
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