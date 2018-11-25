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Дальнее зарубежье 25.11.2018 09:28

Эстония осуждает действия РФ в Азовском море - глава эстонского МИД

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил, что действия России в Азовском море направлены на оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Целью России (в Азовском море - ИФ) является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС. Россия также ввела в Азовское море военные корабли, нанося Украине еще большую угрозу безопасности", - сказал С.Миксер на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам эстонского дипломата, ситуация нуждается в усиленном международном внимании. Эстония призывает РФ прекратить деятельность, направленную "на поиск конфликтов и уважать международное право".

С.Миксер заявил также, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины. "Мы поддерживаем дополнительные санкции ЕС в отношении организаторов прошедших 11 ноября нелегальных выборов и избранных на них руководителей (самопровозглашенных республик Донбасса - ИФ)", - сказал глава МИД Эстонии.

Кроме того, С.Миксер призвал Украину обращать больше внимания на кибербезопасность в связи с предстоящими в стране выборами.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД


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