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СНГ 24.11.2018 20:30

Порошенко называет стратегическим курс Украины в НАТО и ЕС

Украина не отступит от стратегического курса в НАТО и Евросоюз, заявил президент Петр Порошенко.

"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности... От этой стратегии мы не отступим. Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и ЕС", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной голодомора.

"Не будет больше ни голодомора, ни большого террора, ни русификации", - добавил президент.

Он напомнил, что Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию, "которые обязывают украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО, закрепляют в Основном законе наш курс на Евросоюз и НАТО". "Это - часть нашей стратегии, которую мы последовательно внедряем в течение последних 4,5 лет", - заявил П.Порошенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]