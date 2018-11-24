Порошенко называет стратегическим курс Украины в НАТО и ЕС

Украина не отступит от стратегического курса в НАТО и Евросоюз, заявил президент Петр Порошенко.
"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности... От этой стратегии мы не отступим. Украина обязательно станет полноправным членом НАТО и ЕС", - сказал П.Порошенко в субботу в Киеве на мероприятии в связи с 85-й годовщиной голодомора.
"Не будет больше ни голодомора, ни большого террора, ни русификации", - добавил президент.
Он напомнил, что Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию, "которые обязывают украинскую власть обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО, закрепляют в Основном законе наш курс на Евросоюз и НАТО". "Это - часть нашей стратегии, которую мы последовательно внедряем в течение последних 4,5 лет", - заявил П.Порошенко.
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