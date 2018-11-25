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Дальнее зарубежье 25.11.2018 09:57

США предупредили о проведении учений авианосной ударной группы ВМС в центральной части Средиземного моря - NOTAM

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" проведет с 25 ноября по 1 декабря учения в Ионическом и Адриатическом морях, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Сообщается, что будут проводиться "полеты палубной авиации авианосца" с 03:01 мск 25 ноября до 02:59 мск 27 ноября в Ионическом море и с 03:01 мск 27 ноября до 02:59 мск 1 декабря в южной части Адриатического моря.

В документе подчеркивается, что полеты палубной авиации будут осуществляться в воздушном пространстве над международными водами.

Как сообщалось, атомный авианосец "Гарри Трумэн" и боевые корабли авианосной группы вечером 15 ноября, пройдя Гибралтарский пролив, вошли в акваторию Средиземного моря.

"Гарри Трумэн" в октябре стал первым американским авианосцем, который впервые за почти три десятилетия пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику. В последний раз американский авианосец заходил в Арктику в сентябре 1991 года. Тогда авианосец "Америка" принимал участие в натовских учениях North Star в Заполярье в районе Норвежского моря.

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем "Гарри Трумэн", в течение двух недель проводила самостоятельные операции в районе заполярного Вест-фьорда у побережья Норвегии. Затем ее корабли приняли участие в крупнейших со времен холодной войны натовских учениях Trident Juncture 2018, проходивших с 25 октября по 7 ноября в центральной части Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики.

В конце апреля авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" прибыла на боевое дежурство в район Восточного Средиземноморья, откуда палубная авиация авианосца, начиная с 3 мая по конец июня, наносила авиаудары по остаткам запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ в Сирии.

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Тэги: США, АВИАНОСЕЦ, УЧЕНИЯ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ


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